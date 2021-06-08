Бои по-восточному: в Уссурийске прошел краевой турнир по ушу

Бои по-восточному: в Уссурийске прошел краевой турнир по ушу

Ушуисты всего Приморского края демонстрировали свое мастерство в восточных боевых дисциплинах — таолу, кунгфу и тайцзицюань.

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