Дочь художника Гоголева оспорит закрытие школы искусств в Сортавале

Решение властей о ликвидации автономной некоммерческой организации «Школа искусств и ремесел» в Сортавале намерена оспорить дочь карельского художника Кронида Гоголева Мария, 5 марта сообщает РБК Карелия.
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