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День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 2024 года

День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 2024 года

День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 2024 года Алина ВеременчукПразднование Дня российских студенческих отрядов в Российской Федерации стало традицией с 2015 года и ежегодно проводится 17 февраля.

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