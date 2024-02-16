День российских студенческих отрядов отмечают 17 февраля 2024 года Алина ВеременчукПразднование Дня российских студенческих отрядов в Российской Федерации стало традицией с 2015 года и ежегодно проводится 17 февраля.
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