Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Сладкая жизнь» Порошенко в России наконец закончилась. Почему так долго ждали?

«Сладкая жизнь» Порошенко в России наконец закончилась. Почему так долго ждали?

Удивительно долго бывший президент Пётр Порошенко наслаждался доходами от предприятия в Липецке. Воевал с Донбассом, убивал там мирных жителей, участвовал в сдаче Украины Соединённым Штатам и разжигании антироссийских настроений на Украине.

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Комментарии
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ВераВерная
Десять лет Порошенко с России бабки тянул, чтоб против нас же и воевать на них, абсурд какой-то.....
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21 час.

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