Удивительно долго бывший президент Пётр Порошенко наслаждался доходами от предприятия в Липецке. Воевал с Донбассом, убивал там мирных жителей, участвовал в сдаче Украины Соединённым Штатам и разжигании антироссийских настроений на Украине.
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