Трагическая судьба Барбары Космаль — дочери актрисы Барбары Брыльской

Барбара Брыльска — звезда польского и советского кинематографа. У нас в стране ее самая известная роль — Надя Шевелева, в главном хите новогодних праздников, фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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