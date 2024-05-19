Записки астраханского натуралиста. Воспроизводство осетровых: искусственное и естественное

Автор рубрики — Владимир Паньков. На этой неделе по приглашению руководства Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ») мне довелось присутствовать при выпуске молоди белуги в научно-экспериментальном комплексе аквакультуры «БИОС».