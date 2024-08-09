Две недели назад на разворотной площадке Бальнеолечебницы (ул. Герцена), на площадке отстаивания автобусов, появилась ограда строительного участка.
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Две недели назад на разворотной площадке Бальнеолечебницы (ул. Герцена), на площадке отстаивания автобусов, появилась ограда строительного участка.