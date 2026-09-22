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Газета.ру

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Рубио: США прорабатывают вопрос о размещении в Гренландии не менее двух военных баз

Рубио: США прорабатывают вопрос о размещении в Гренландии не менее двух военных баз

США прорабатывают вопрос о размещении на территории Гренландии не менее двух военных баз. Об этом в эфире радио WABC заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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