На открытии цифрового Дома Юнармии в Сочи побывал Алексей Копайгородский Находится новый центр юнармейцев в Центральном районе на Курортном проспекте.
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На открытии цифрового Дома Юнармии в Сочи побывал Алексей Копайгородский Находится новый центр юнармейцев в Центральном районе на Курортном проспекте.