В Хабаровске открыли сервисный центр по обслуживанию грузовиков

Одно из главных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона расширяет свою деятельность. При помощи правительства края АО "Хабаровский радиотехнический завод" открыл сертифицированный центр по ремонту грузовых автомобилей МАЗ и "Урал".
Одно из главных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона расширяет свою деятельность. При помощи правительства края АО "Хабаровский радиотехнический завод" открыл сертифицированный центр по ремонту грузовых автомобилей МАЗ и "Урал".
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