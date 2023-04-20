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В Хабаровске открыли сервисный центр по обслуживанию грузовиков

В Хабаровске открыли сервисный центр по обслуживанию грузовиков

Одно из главных предприятий оборонно-промышленного комплекса региона расширяет свою деятельность. При помощи правительства края АО "Хабаровский радиотехнический завод" открыл сертифицированный центр по ремонту грузовых автомобилей МАЗ и "Урал".

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