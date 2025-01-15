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Царьград

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Черные ящики AZAL из Бразилии доставлены в Казахстан для расследования авиакатастрофы

Черные ящики AZAL из Бразилии доставлены в Казахстан для расследования авиакатастрофы

Черные ящики самолета AZAL, доставленные из Бразилии в Казахстан, переданы специальной комиссии для выяснения причин авиационной катастрофы.

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