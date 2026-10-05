Экс-каратель Донбасса: «ВСУ не хотят воевать – даже добробаты»

В украинской армии огромная масса людей, включая тех, кто пошел воевать добровольно, которые уже согласны на тяжелые условия мира для Украины.
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