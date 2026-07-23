«Альтернативы Анкориджу»: политолог раскрыл суть переговоров Лаврова и Рубио

В Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам представителя Соединенных Штатов, переговоры в Анкоридже провалились, поэтому необходимо искать «новые идеи» для нового переговорного трека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии