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«Альтернативы Анкориджу»: политолог раскрыл суть переговоров Лаврова и Рубио

«Альтернативы Анкориджу»: политолог раскрыл суть переговоров Лаврова и Рубио

В Маниле состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам представителя Соединенных Штатов, переговоры в Анкоридже провалились, поэтому необходимо искать «новые идеи» для нового переговорного трека.

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