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Кроссовер Voyah Passion S вызвал ажиотаж в Китае

Кроссовер Voyah Passion S вызвал ажиотаж в Китае

Кроссовер Voyah Passion S вызвал ажиотаж в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Voyah из состава концерна Dongfeng частично рассекретила свой электрокроссовер Passion S (на китайском рынке — Chasing Light S) два месяца назад, а теперь начался прием предварительных заказов.

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