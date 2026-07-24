Кроссовер Voyah Passion S вызвал ажиотаж в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Марка Voyah из состава концерна Dongfeng частично рассекретила свой электрокроссовер Passion S (на китайском рынке — Chasing Light S) два месяца назад, а теперь начался прием предварительных заказов.