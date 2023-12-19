Раскрыта причина смерти 14-летнего боксера, скончавшегося после боя в Первоуральске

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что причиной гибели 14-летнего боксера, который потерял сознание на ринге во время соревнований в Первоуральске, стала травма головы .
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