💧 Внимание, жители Адлерского района! Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" сейчас активно занимаются устранением нештатной ситуации на участке водовода диаметром 150 мм по улице Просвещения.
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💧 Внимание, жители Адлерского района! Специалисты МУП г. Сочи "Водоканал" сейчас активно занимаются устранением нештатной ситуации на участке водовода диаметром 150 мм по улице Просвещения.