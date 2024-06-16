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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 16 июня 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 16 июня 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково и Волчанские Хутора Харьковской области.

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