Гидрометцентр: до 10 мм осадков может выпасть в Москве днем 14 октября

Днем в среду на территории Москвы местами может выпасть до 10 мм осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
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