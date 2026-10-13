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Гидрометцентр: до 10 мм осадков может выпасть в Москве днем 14 октября

Гидрометцентр: до 10 мм осадков может выпасть в Москве днем 14 октября

Днем в среду на территории Москвы местами может выпасть до 10 мм осадков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

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