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Аргументы недели

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Полицейские изъяли 50 литров алкоголя во время рейда в Ленобласти

Полицейские изъяли 50 литров алкоголя во время рейда в Ленобласти

В ходе рейда на территориях кочевых поселений Всеволожского района полицейские проверили 175 жилых строений и свыше 300 человек.

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