Почему оклеветали Ивана Грозного

Olegus

Информация к размышлению… или, как Бог шельму метит. Судьба клеветнической картины о Царе Иване Грозном какая-то мистическая. С самого момента ее создания… Исследователь С. Фомин привел ряд удивительных фактов. Художник боролся с картиной, как с тяжелым недугом». «Казалось, что художник преступил ту зону дозволенного, которая отведена ему характером дарования». «После написания картины, правильно называемой «Иван Грозный и сын Его Иван» у художника И. Репина, стала отниматься рука, а натурщик Гаршин (с него писали царевича) покончил с собой, сбросившись в пролет лестницы.