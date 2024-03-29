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Тайная доктрина

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Почему оклеветали Ивана Грозного

Почему оклеветали Ивана Грозного

Почему оклеветали Ивана Грозного Виктор Васнецов «Царь Иван Васильевич Грозный», 1897 год Великий народный государь Современная историческая наука, если исследователи не заинтересованы в очернении государя Ивана Васильева, довольно легко опровергает выдвинутые против него обвинения как недостоверные или крайне преувеличенные.

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Комментарии
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Olegus
Информация к размышлению… или, как Бог шельму метит. Судьба клеветнической картины о Царе Иване Грозном какая-то мистическая. С самого момента ее создания… Исследователь С. Фомин привел ряд удивительных фактов. Художник боролся с картиной, как с тяжелым недугом». «Казалось, что художник преступил ту зону дозволенного, которая отведена ему характером дарования». «После написания картины, правильно называемой «Иван Грозный и сын Его Иван» у художника И. Репина, стала отниматься рука, а натурщик Гаршин (с него писали царевича) покончил с собой, сбросившись в пролет лестницы.
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