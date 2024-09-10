Астраханцам из Ленинского района продлили отключение горячей воды

Слишком большой объем аварийных работ, добавили в пресс-службе «Астраханские тепловые сети». В связи с увеличением объема по ремонту магистральной тепловой сети в районе седьмого Энергетического проезда, подача горячей воды откладывается до 16 сентября.
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