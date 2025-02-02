В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025 года

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитала, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля 2025 года в матче против "Коламбус Блю Джекетс", передает "Чемпионат".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии