В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025 года

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитала, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля 2025 года в матче против "Коламбус Блю Джекетс", передает "Чемпионат".