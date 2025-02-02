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В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025 года

В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 13 апреля 2025 года

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) рассчитала, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в лиге 13 апреля 2025 года в матче против "Коламбус Блю Джекетс", передает "Чемпионат".

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