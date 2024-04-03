Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Рус
    да я давно понял этого пидараса...."Не стоит играть ...
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Зеленский: Путин может оставить Крым себе, но Азовское побережье пусть вернёт

Зеленский: Путин может оставить Крым себе, но Азовское побережье пусть вернёт

  Почему в Киеве резко решили сменить условия переговоров? Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что переговоры Москвы и Киева могут начаться до того, как незалежной удастся выйти на границы 1991 года.

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Комментарии
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Андрей Тюрин
Начатое довести до конца, а потом и переговорить можно будет.
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6 час.
Karmadon
С нацистами и террористами никаких переговоров быть не может. После того, что они восемь лет творили на Донбассе - только полная безоговорочная капитуляция.
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4 час.
alik3456 Джексон
Зеленский из наполеона превратился в Паниковского.
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3 час.

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