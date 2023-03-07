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Российский рынок оказался переполнен бытовой техникой

Российский рынок оказался переполнен бытовой техникой

Существенный профицит бытовой техники был зафиксирован на российском рынке. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей различных компаний.

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