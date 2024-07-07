Всероссийский конкурс «Большая перемена» Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия - страна возможностей» Впервые в конкурсе в этом году смогут принять участие школьники 1-4 классов.
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Всероссийский конкурс «Большая перемена» Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия - страна возможностей» Впервые в конкурсе в этом году смогут принять участие школьники 1-4 классов.
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