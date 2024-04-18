Выясняют, не стоит ли Поклонской снова пойти в Госдуму

Сторонники дают понять, что она не прочь попробовать себя в качестве самовыдвиженца. Один из помощников Натальи Поклонской, ведущий сообщество ее имени в социальных сетях, написал: «А что, если бы Наталья Владимировна на будущих выборах поучаствовала в них в качестве самовыдвиженца?».