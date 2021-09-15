Картина дня. Финансы

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The New York Times (США): новая компания с безумной миссией по возвращению шерстистого мамонта

The New York Times (США): новая компания с безумной миссией по возвращению шерстистого мамонта

Многим может показаться эта миссия безумной, но ученые верят в ее благополучный исход. Американские генетики и биологи собираются «произвести на свет нечто, что будет выглядеть и вести себя как мамонт», пишет NYT.

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