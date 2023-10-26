В Минцифры заявили о разработке в России супер-антивирусной программы

В России создают супер-антивирусную программу, разработкой занимается Национальный технологический центр цифровой криптографии, сообщил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов на XI Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT» в Новосибирске в четверг.
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