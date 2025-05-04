Политика как он...
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Политика как она есть

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Путин заявил, что старается не есть в позднее время

Путин заявил, что старается не есть в позднее время

Президент России Владимир Путин рассказал журналистам, что старается не есть в позднее время. Он уточнил, что иногда позволяет себе выпить кефира от российских производителей, пишет «Комсомольская правда».

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