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Блогерша побывала в США и сравнила жизнь американских и российских бездомных

Блогерша побывала в США и сравнила жизнь американских и российских бездомных

Тревел-блогерша побывала в США и сравнила жизнь местных и российских бездомных. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Комментарии
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Николай Герасименко
То что у нас в России 🇷🇺 бездомные есть, спорить не приходится. Вот только встречаются они на наших улицах крайне редко, кто и как им помогает, иногда показывают в новостях. Но то что мы знаем из СМИ и соцсетей в США, количество БОМЖей просто шокирует. И причины их появления у них и у нас абсолютно разные. Если у нас это в основной массе спившиеся маргиналы, то у них, это в основном обанкротившиеся, потерявшие веру в &quot;американскую сказку&quot; люди, да еще и подсевшие на наркотики.
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