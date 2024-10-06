Блогерша побывала в США и сравнила жизнь американских и российских бездомных

Николай Герасименко

То что у нас в России 🇷🇺 бездомные есть, спорить не приходится. Вот только встречаются они на наших улицах крайне редко, кто и как им помогает, иногда показывают в новостях. Но то что мы знаем из СМИ и соцсетей в США, количество БОМЖей просто шокирует. И причины их появления у них и у нас абсолютно разные. Если у нас это в основной массе спившиеся маргиналы, то у них, это в основном обанкротившиеся, потерявшие веру в "американскую сказку" люди, да еще и подсевшие на наркотики.