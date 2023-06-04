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Шангри-Ла на нервах

Шангри-Ла на нервах

Доброй ночи, Империя. Намедни начался форум по безопасности в Сингапуре. Так сказать, диалог на заданную тему - а поскольку сейчас тем между глобальным Западом и глобальным Югом в избытке, военный народ надеялся поговорить хоть о чем-нибудь.

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