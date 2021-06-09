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Вейналдум об уходе из «Ливерпуля»: «За кулисами происходят вещи, которые я не могу контролировать, ведь я игрок»

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум высказался об уходе из «Ливерпуля». – Мне пришлось бороться со слезами, потому что я и сам не ожидал, что все будет так.

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