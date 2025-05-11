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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фабрегас готов остаться в «Комо» при трех условиях: свобода действий, важные трансферы и высокая зарплата (Джанлука Ди Марцио)

Фабрегас готов остаться в «Комо» при трех условиях: свобода действий, важные трансферы и высокая зарплата (Джанлука Ди Марцио)

Тренер просит у руководства клуба свободу действий, важные трансферы и высокую зарплату, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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