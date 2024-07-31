Постпредство Ирана: Неспособность ООН принять решение поощряет Израиль

Глава иранского постпредства при Организации Объединённых Наций Амир Саид Ирвани проинформировал о том, что важнейшей проблемой СБ Организации Объединённых Наций оказалось то, что Совет неспособен решать, как следует поступать в определённых ситуациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии