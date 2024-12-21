Вьетнамско-российский банк объявил о появлении нового акционера

Вьетнамско-российский совместный банк (ВРБ), которым владеют в равных долях группа ВТБ и Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), объявил о появлении нового акционера — вьетнамского телекоммуникационного конгломерата NGS.
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