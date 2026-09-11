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Жители Архангельской области взяли льготную ипотеку на 19,4 млрд рублей

Жители Архангельской области взяли льготную ипотеку на 19,4 млрд рублей

Более 90% кредитов пришлось на программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».Жители Архангельской области за январь–август 2026 года оформили льготные ипотечные кредиты на 19,44 млрд рублей.

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