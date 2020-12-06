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Результаты матчей Евро-2020, 12.06.2021

Уэльс – Швейцария 1:1 (0:0, 1:1) Дата проведения 12 июня, 16:00, «Стадион Олимпийский», Баку Судья — Клеман Тюрпен Голы: 0:1 – 49’ Эмболо, 1:1 – 74’ Мур.

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