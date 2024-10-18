ТАСС: суд арестовал крупную сумму денег на счетах генерала Шамарина

Бывшему начальнику главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину суд арестовал банковские счета на сумму два миллиона рублей и конфисковал автомобиль Mercedes стоимостью 20 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии