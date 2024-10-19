В Калуге закроют движение на Синих мостах для укладки асфальта

Городская управа Калужской области сообщила, что работы на Синих мостах подходят к завершению. Для укладки верхнего слоя асфальта движение по путепроводу будет полностью перекрытоГородская управа Калужской области сообщила, что работы на Синих мостах подходят к завершению.