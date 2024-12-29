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Суд арестовал главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша за взятку

Суд арестовал главу отдела управления Росприроднадзора Карабаша за взятку

Замоскворецкий районный суд Москвы постановил арестовать начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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