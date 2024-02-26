В Екатерининском парке займутся ремонтом территории вокруг пирамиды

В Пушкине отремонтируют территорию вокруг «Пирамиды с четырьмя колоннами» в Екатерининском парке. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на проведение работ, завершить которые планируют в следующем году.
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