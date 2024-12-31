Оператор БПЛА в Красноармейске пропустил женщину и уничтожил грузовик ВСУ

Российский оператор новейшего FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» уничтожил вражеский дрон лишь после того, как мирная жительница Красноармейска (украинское название — Покровск) отошла на безопасное расстояние.
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