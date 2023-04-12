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Шадаев заявил, что на Госуслугах можно будет обжаловать повестку или решение военкомата от ограничительных мерах

Шадаев заявил, что на Госуслугах можно будет обжаловать повестку или решение военкомата от ограничительных мерах

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что на Госуслугах можно будет обжаловать повестку, решение военкоматов об установке гражданину ограничительных мер и подтвердить право на отсрочку от службы.

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