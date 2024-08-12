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Новосибирские ветеринары назвали пять самых распространённых фобий кошек

Новосибирские ветеринары назвали пять самых распространённых фобий кошек

Все кошки индивидуальны, но есть вещи, которые вызывают ужас почти у всех.Специалисты управления ветеринарии Карасукского района Новосибирской области назвали пять вещей, вызывающих ужас почти у всех кошек.

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