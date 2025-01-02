В бюджет Татарстана планируется поступление более 47 млрд рублей акцизов в 2025 году

В 2025 году поступление акцизов в бюджет Татарстана запланировано в размере 47,4 млрд рублей. Такие суммы ожидаются в соответствии с законом РТ о бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, отметили в Минфине республики.