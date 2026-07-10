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Гендиректор «Торпедо» о том, что Конюшков подпишет договор с «Монреалем»: «Мы не имели аргументов против, он в любом случае отработает свой контракт с нами»

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга высказался о техническом расторжении контракта с Богданом Конюшковым.

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