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  • Олег Тимофеев
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Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 03.12.2023 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 03.12.2023 г.

Карта боевых действий на Украине — Интерактивная карта СВО России на Украине сегодня — 03.12.2023 г. https://svorf-map.

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