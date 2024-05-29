Театр абсурда
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Театр абсурда

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Во французском Твиттере набирает популярность хэштег «ЯНагажуВСену23Июня»

Во французском Твиттере набирает популярность хэштег «ЯНагажуВСену23Июня»

Кто-то даже создал специальный сайт, который вычислит, когда нужно нагадить в реку, чтобы ваш «подарок» прибыл в Париж 23 июня.

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