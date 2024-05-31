1 июня День памяти великого князя Димитрия Донского

1 июня Россия и все православные вспоминают святого, который вот уже более шести столетий олицетворяет духовную силу русского народа, крепкого верой и любовью к родной земле - великого князя Дмитрия Донского.
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