Как отличить коренного омича от приезжих? Ему пофиг на Ленина, Карла Маркса и Набережную, потому что есть места поатмосфернее и без туристов.
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Как отличить коренного омича от приезжих? Ему пофиг на Ленина, Карла Маркса и Набережную, потому что есть места поатмосфернее и без туристов.